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Прилетевших туристов из Таиланда разместили в обсерваторе на Смолино

Общество
Сегодня, 21:33
Автор: 
Олеся Денисова

Туристы из Челябинской области прибыли сегодня, 19 апреля, спецбортом из Таиланда в аэропорт Екатеринбурга. Специальный рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» доставил из Бангкока 180 туристов, которые высказали желание вернуться домой.

Как сообщал ранее губернатор Алексей Текслер, для южноуральцев было зарезервировано 73 места. Изначально изъявили желание улететь 60 человек, но затем осталось 43 человека. Они и вылетели 18 апреля из Бангкока.

Самолет прибыл в аэропорт Кольцово ночью 19 апреля. В списке пассажиров 43 человека из Челябинской области, в том числе двое детей, уточнила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт. Всем прибывшим было предписано отправиться на двухнедельную самоизоляцию, в том числе и в обсерватор Екатеринбурге.

Южноуральцы решили самоизолироваться в Челябинске. Для них был заказан специальный транспорт, который доставил по месту назначения.

«Были проблемы с размещением, питанием, не учтены потребности маленьких детей. После долгих дней неизвестности в Тайланде, тяжелой дороги домой, люди были, естественно, уставшими и нервными», - рассказывает областной омбудсмен Юлия Сударенко.

Прибывших из Таиланда было решено разместить в Челябинском областном реабилитационном центре на озере Смолино. У прилетевших возникли вопросы, в том числе и к месту их временного пребывания. На место утром в воскресенье выехала Ирина Гехт. Она пообщалась с людьми, ответила на вопросы, сразу на месте решила большую часть вопросов. Удалось прийти к единому мнению. В течение дня все вопросы удалось разрешить. Люди обустраиваются на новом месте.

«По-моему, получилось донести до людей серьёзность ситуации, положение в котором находятся все жители нашей страны, необходимость принимаемых мер и понимание того, что главное сейчас - терпение и взаимопомощь», - подчеркнула Юрия Сударенко. 

В понедельник, 20 апреля, Юлия Сударенко намерена побывать в реабилитационном центре и пообщаться с самоизолированными.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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скорая помощь. Ирина Гехт
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