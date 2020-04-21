В Екатеринбурге приземлился самолет из Турции с южноуральцами на борту

В аэропорту Кольцова в Екатеринбурге приземлился специальный борт из Турции с туристами, в том числе и из Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе правительства области, в аэропорту южноуральцев встретят представители регионального минздрава, Роспотребнадзора и полиции. Им измеряли температуру, обработали багаж.

На двух автобусах южноуральцев доставили в санаторий «Изумруд», где они проведут под медицинским наблюдением 14 дней. Их обеспечат всем необходимым, в том числе питанием.

Напомним, в воскресенье, 19 апреля, в Екатеринбург прибыл спецборт из Таиланда, на котором находилось 43 жителя Челябинской области. Они размещены в Челябинском областном реабилитационном центре на озере Смолино.

Как сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, у всех туристов, эвакуированных из Таиланда, первый тест на коронавирусную инфекцию дал отрицательный результат. На десятый день у них возьмут еще один анализ.