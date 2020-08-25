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В Челябинска появилось два новых почетных гражданина

Общество
Сегодня, 16:58
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В Челябинске появилось два новых почетных гражданина.

Это экс-начальник ГУВД по Челябинской области генерал-лейтенант милиции Юрий Луконин и народный художник РФ, известный скульптор-монументалист, автор многочисленных памятников и монументов на Южном Урале Вардкес Авакян.

Решение о присвоении им звания «Почетный гражданин города Челябинска» было принято сегодня, 25-го августа, на 11-м заседании гордумы.

Данное звание учреждено 8 сентября 1967 года и традиционно присваивается в День города, являясь особой формой поощрения за заслуги перед Челябинском.

Стенд с именами почетных граждан южноуральской столицы находится в  фойе здания городской мэрии.

 

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