В Челябинска появилось два новых почетных гражданина
В Челябинске появилось два новых почетных гражданина.
Это экс-начальник ГУВД по Челябинской области генерал-лейтенант милиции Юрий Луконин и народный художник РФ, известный скульптор-монументалист, автор многочисленных памятников и монументов на Южном Урале Вардкес Авакян.
Решение о присвоении им звания «Почетный гражданин города Челябинска» было принято сегодня, 25-го августа, на 11-м заседании гордумы.
Данное звание учреждено 8 сентября 1967 года и традиционно присваивается в День города, являясь особой формой поощрения за заслуги перед Челябинском.
Стенд с именами почетных граждан южноуральской столицы находится в фойе здания городской мэрии.
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