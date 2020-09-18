В Челябинске 14-е маршрутки с сегодняшнего дня будут ходить реже

В Челябинске маршрутки №14, на которых можно добраться от улицы Мамина до поселка АМЗ, теперь будут ходить реже: с интервалом в 10-15 минут.

Число транспортных средств на данном маршруте сокращается с сегодняшнего дня, 18-го сентября, сообщает «Челябинский транспорт».

Причина – в переходе «четырнадцатых» на маршрут №36 «Федоровка - поселок АМЗ – ж/д вокзал - ЧТЗ - Мамина» (ходят в обе стороны через вокзал).

В часы пик 36-е маршрутки будут ходить с интервалом в четыре-шесть минут, днем – с промежутком в шесть-восемь минут. После восьми вечера интервал увеличится до 12-16-ти минут.