В Челябинске аварийные дома продолжают сносить, жильцов – расселять

В Челябинске очередные многоквартирные дома, признанные аварийными, готовят к сносу.

Как сообщила сегодня, 20-го сентября, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская, в отношении одного из аварийных домов по Копейскому шоссе получены проектно-сметная документация на снос и заключение о достоверности сметной стоимости. Формируется документация для проведения аукциона.

«В отношении многоквартирного аварийного дома по адресу: улица Станционная, 1 также ведется проверка сметной стоимости. Кроме того, принято решение о списании аварийного МКД по улице Новороссийской, 72. В настоящее время идет подготовка документов для проведения соответствующих процедур», - доложила Надежда Рыльская.

Она сообщила также, что на данный момент полностью завершены мероприятия по сносу четырех многоквартирных домов по Копейскому шоссе, 8-А, Стахановцев, 126, Ереванской, 35 и 37.

Также Надежда Рыльская рассказала, что на сегодняшний день закончено расселение бывших жильцов аварийного дома по улице Ереванской, 37 и его товарища по несчастью, расположенного на улице Зудова, 5 (комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям организована работа по сносу этого дома).

По словам чиновницы, две семьи власти вынуждены переселять в судебном порядке в связи с их отказом покидать насиженные места.

«По состоянию на 20-е сентября, из аварийного жилья в Челябинске переселено 114 семей, это 210 человек. 15 семей переселены в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» - из семи многоквартирных домов и одного непригодного для проживания жилого помещения. Общая площадь расселенных жилых помещений составляет 4 838,8 квадратных метра», - сообщила Надежда Рыльская.

В настоящее время в работе КУИЗО находится еще около тридцати документов, касающихся переселения из аварийных МКД.

Также на «аппаратке» в мэрии Рыльская доложила, что многодетным семьям Челябинска предоставлено 19 бесплатных земельных участков, а детям-сиротам – 126 жилых помещений специализированного жилищного фонда (17 решений суда в отношении детей, оставшихся без попечения родителей, в настоящее время находится на исполнении в КУИЗО).