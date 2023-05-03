В Челябинске благодаря совместным играм и общению с животными особые дети учатся дружить со сверстниками

Ученики школы-интерната спортивного профиля г. Челябинска вместе с одноклассниками с особыми возможностями здоровья почувствовали себя настоящими викингами: в центре «Аквилон» они приняли участие в программе «Путь викинга» и пообщались с сибирскими хаски и самоедами.

Это уже не первая совместная поездка ребят. Вместе они уже посещали центр отдыха «Боярская станица», национальный парк «Таганай», центр развития «Гардарика», зоопарк и спектакли в театрах. Такие мероприятия очень сближают школьников и дают возможность подружиться родителям особых и обычных детей. Благодарю гранту губернатора и ресурсным школы с начала года прошло уже десять таких интерактивных мероприятий.

«В игровом формате ребятам легче сдружиться, общаться, а это уже отношения на перспективу. Особые дети копируют поведение, формат игры. Сегодня не все готовы отправить своих детей играть с ребенком с инвалидностью в одном дворе. В нашем же случае благодаря ресурсным классам в школе и поддержке педагогов, которые подсказывают, как общаться и взаимодействовать ребятам между собой, между детьми складывается самая настоящая дружба и хотя бы на уровне школы отношения меняются», – говорит председатель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце», куратор ресурсного класса Елизавета Кириллова.

Специалист добавила, что все дети станут взрослыми, поэтому в будущем ученики школы-интерната спортивного профиля г. Челябинска не побоятся взять на работу человека с инвалидностью или просто оказать ему поддержку.

«Ребята в разных форматах получают эмоциональный подъем и у них пробуждается желание пообщаться. Я считаю, что это очень важно», – отметила Елизавета Кириллова.

В «Аквилоне» ребята придумали название клана, выбрали предводителя, учились у викингов тренироваться с мечом и победили дракона, который украл травяной чай. А еще загадывали желания, привязывая ленточки на волшебное дерево и играли с дружелюбными собаками из питомника. Причем радовались общению с хаски и лайками даже те ребята, которые с детства боятся собак.

«Когда открылся ресурсный класс в нашей школе, было сначала необычно, но сейчас, к концу учебного года, и ребята, и мы очень привыкли к такому интересному и новому формату. В следующем году мы идем во второй класс, ребята остаются с нами, только учиться будут немного по другой программе. У меня и моей коллеги Ирины Борисовны в классе по 2 ребенка из ресурсного класса. Когда они приходят в класс, всегда всем говорят «привет» или «дай пять». Когда встречаются, подбегают, здороваются, обнимаются. Мы отмечаем все вместе Дни рождения. Леша и Илюша из ресурсного класса приходили к нам, мы их поздравляли, пели «каравай», дарили подарки. Настоящий праздник!» – рассказывает учитель начальных классов Ирина Завьялова.

По словам учителя ресурсного 1 «В» класса Юлии Лескиной, успех заключается в том, что все дети с инвалидностью вышли в регулярные классы.

«Сначала было непросто. Наши ученики очень разны, у нас было много работы с формированием социально приемлемого поведения. . Для учителей проводились тренинги от куратора из «Открытого сердца», чтобы понимать, для чего это делается, какой вклад каждый внесет в проект, ведь очень важно, чтобы в работе ресурсного класса и всем, что с ним связано, была искренность. Сейчас в процесс инклюзии включены многие педагоги и ребята школы. Приходят к нам и волонтеры из седьмых классов, проводят экологические занятия», – отметила Юлия Лескина.

Напомним, 1 сентября 2022 года в школе-интернате спортивного профиля г. Челябинска открылся ресурсный класс для детей с инвалидностью, где тьюторы помогают детям с особыми возможностями здоровья адаптироваться к большому и шумному помещению, учат их общаться с незнакомыми людьми и правильно вести себя в учебном учреждении. Реализация проекта идет при поддержке Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце», которая привлекла для этого грант губернатора.