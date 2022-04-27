27.04.2022
ВТБ прорабатывает возможность снижения ставок по ранее выданным ипотечным кредитам
27.04.2022
Творение Эрвальда в центре Челябинска могут включить в госреестр объектов культурного наследия РФ
27.04.2022
В Челябинске пройдет первая в стране «Российская студенческая весна» для учащихся ссузов
27.04.2022
К школьникам Локомотивного в гости приползла гадюка
27.04.2022
Полицейские Челябинска нашли еще один нелегальный пункт приема металлолома
27.04.2022
За сутки заболело ковидом 184 южноуральца, выздоровело 514, умерло двое
В Челябинске благоустроят Комсомольский проспект
25.04.2022
Юные курчатовцы сразились за победу в традиционной легкоатлетической эстафете
23.04.2022
Сергей Антипов совершил объезд челябинского микрорайона «Парковый»
18.04.2022
Районный этап фестиваля творчества для детей-сирот прошел в Курчатовском районе
13.04.2022
Сергей Антипов проконтролировал благоустройство пешеходной зоны по Комсомольскому проспекту
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022
Жители Челябинска попросили губернатора не расширять улицу Худякова
25.04.2022
Глава Ростуризма о Челябинской области: Недооценённый регион с огромной санаторно-курортной базой
25.04.2022