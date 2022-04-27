В Челябинске благоустроят Комсомольский проспект от улицы Молодогвардейцев до улицы Ворошилова. Ход работ сегодня, 27 апреля, проконтролировала глава города Наталья Котова.

Ранее за реконструкцию данного участка проголосовали сами жители района. Теперь здесь появятся скамейки, уже полюбившиеся челябинцам световые подвесные качели и новое современное освещение. Проект реализуется в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

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«Площадь работ составляет 11650 квадратных метров. Благоустройство предусматривает организацию тропиночной сети, укладку асфальтобетонного покрытия, тротуарной плитки разного типа. Также будет проведено озеленение, установлены малые архитектурные формы, четыре светящиеся качели, батутные площадки для детей, проведено современное освещение», - рассказал глава Курчатовского района Сергей Антипов.

На это в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" потратят 426 миллионов рублей. Средства выделят из федерального, регионального и местного бюджетов. Ещё 112 объектов отремонтируют по программе инициативного бюджетирования.