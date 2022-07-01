В Челябинске частично закроют движение по улице Сони Кривой

В Челябинске в связи с реконструкцией теплотрассы частично закроют движение по улице Сони Кривой. Работы пройдут в два этапа, сообщает сегодня, первого июля, пресс-служба мэрии.

На первом этапе – с восьми утра четвертого июля до восьми вечера пятого сентября – движение будет закрыто на участке Сони Кривой от дома №43 до дома №57 (до перекрестка).

На втором этапе - с 20-ти часов 19-го августа до шести утра 22-го августа - на участке между домами №57 и №59 по улице Сони Кривой (закрытие перекрестка).

Водителей просят учитывать ограничения и планировать свой маршрут.