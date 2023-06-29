В Челябинске до конца лета отменили троллейбус №7

В Челябинске с 29 июня по 27 августа отменили троллейбус №7, а троллейбус №12 изменил маршрут движения.

Такие меры связаны с капитальным ремонтом тепловых сетей на участке Свердловского проспекта от проспекта Ленина до Комсомольского проспекта.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», до конца лет 12-й троллейбус будет ходить по следующему маршруту: «Молдавская — Молодогвардейцев — Братьев Кашириных — Северо-Крымская — Труда — Свердловский проспект — АМЗ» (обратно: АМЗ — Свердловский проспект — проспект Ленина — Энгельса — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Молдавская).

На время ремонта сетей в Челябинске будут усилены и 12-й, и 14-й троллейбусные маршруты. Автобусы №15 и №71 будут ходить без изменений. Челябинцам рекомендуют пользоваться автобусами №9, №15, №18, №31, №34, №71 и компенсационным маршрутом.

Для экономии горожанам советуют использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.

«Призываем автомобилистов предоставить приоритет движения пассажирскому транспорту и выбирать альтернативные маршруты», - отмечают транспортники.