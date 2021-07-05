В Челябинске два общественных пространства выбились в лидеры благоустройства, которое ведется в областном центре по федеральной программе «Формирование современной городской среды».

Это пешеходная зона по Комсомольскому проспекту в Курчатовском районе (готовность объекта составляет около 90 процентов) и зеленая зона за ледовой ареной «Трактор» в Калининском районе (86 процентов).

Как сообщил сегодня, пятого июля, на аппаратном совещании в мэрии заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, общая готовность всех девяти общественных пространств, благоустраиваемых по программе ФСГС, составляет на сегодняшний день 71 процент, 51-й дворовой территории – 67 процентов.

По словам Астахова, в настоящее время в столице Южного Урала уже ведется проектирование общественных пространств, которые предстоит благоустроить в 2022-м году.

«Проектирование ведется заблаговременно, чтобы в сентябре-октябре текущего года провести конкурентные процедуры», - отметил чиновник.