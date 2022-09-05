В Челябинске готовят к озеленению будущий инклюзивный сквер

В Челябинске к работам на месте будущего инклюзивного сквера в Центральном районе, на пересечении улиц Труда и Володарского, приступил третий подрядчик.

Как сообщил сегодня, пятого сентября, на аппаратном совещании в мэрии глава Центрального района Виктор Ереклинцев, на общественном пространстве теперь ведутся не только работы по благоустройству и устройству освещения, но и подготовка к озеленению.

«Подрядчик готовит ямы для посадки деревьев», - отметил Виктор Ереклинцев.

Отметим, инклюзивный сквер, который появится в столице Южного Урала в текущем году, станет первой в истории Челябинска зоной отдыха для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья.