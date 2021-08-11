В Челябинске хотят создать экстрим-парк с бассейном, арену и центр тенниса

Администрация Челябинска анонсировала появление самого крупного на Урале социально-инфраструктурного спортивного проекта.

Объект планируют возвести на территории, расположенной в двух районах областного центра, в границах улиц Университетская Набережная, Академика Макеева, Архитектора Александрова и набережной реки Миасс.

Подготовкой документации по планировке территории под спортивный город занимаются специалисты управления по архитектурно-градостроительному проектированию.

Сам проект строительства спортивного города в ближайшее время рассмотрят на заседании инвестиционного совета Челябинской области.

«Появление в Челябинске спортивного объекта такого уровня, без преувеличения, знаковое и масштабное событие для нашего города. Во-первых, строительство планируется в северо-западной части, где жилая застройка преобладает над объектами социальной инфраструктуры. Соответственно, объект закроет потребности жителей в игровых видах спорта, здесь планируется организация массовых занятий для всех категорий. Во-вторых, это еще одна современная площадка для проведения состязаний практически любого уровня. А самое главное, что наши спортивные школы и клубы смогут тренироваться и проводить домашние матчи в отличных условиях. При этом речь идет и о детях, и о профессионалах. Конечно, мы окажем все необходимое содействие инвестору в реализации этого проекта. Если все пойдет по плану, то через два года челябинцы получат принципиально новый спортивный объект, который будет грамотно интегрирован в город», - подчеркнула глава Челябинска Наталья Котова.

По данным челябинской мэрии, в Челябинске появится арена. Это многофункциональный спортивный объект на пять тысяч зрителей. Он вместит основной манеж и три универсальных зала для игровых видов спорта (волейбол, баскетбол и другие), а также шесть локаций для единоборств и малая арена единоборств.

Общая площадь здания – 35 тысяч квадратных метров, десять тысяч квадратных метров займет подземная парковка. Арена будет открыта для массовых занятий всех категорий горожан. В среднем её смогут посещать до ста тысяч человек в месяц.

Для южноуральцев сделают и центр тенниса на площади 15 тысяч квадратных метров и четырех этажах. Внутри будут восемь теннисных кортов, один из которых планируется сделать многофункциональным: для минифутбола, волейбола, баскетбола. На трех этажах разместят спортзалы разной направленности, зал настольного тенниса, массажные кабинеты и магазин спорттоваров, кафе-столовую. На открытых площадках сделают четыре теннисных корта с широкими забегами. Здание украсят архитектурной подсветкой и медиаэкраном.

Не обошли стороной и любителей экстремальных видов спорта. Объект расположится на десяти тысячах квадратных метров. Центр будет включать помещения для занятия экстремальными видами спорта и открытые площадки. В экстрим-парке будет бассейн с искусственной волной для серфинга, спа-комплексом и фудкортом.