В Челябинске и Магнитогорске продолжают работу «мамы» для подростков

По инициативе начальника регионального полицейского главка Андрея Сергеева с начала апреля этого года в структурах в Челябинске и Магнитогорске организованы отделения по взаимодействию с образовательными учреждениями, в состав которого входят студенческие инспекторы, закрепленные за образовательными учреждениями высшего и средне-специального звена, из числа сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних и участковых уполномоченных полиции.

Студенческие инспекторы занимаются профилактикой правонарушений среди учащихся средних специальных и высших учебных заведений.

«Так в Челябинске в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете прошла рабочая встреча руководства учебного заведения со студенческими инспекторами. Сотрудники полиции посетили общежитие университета, где провели со студентами беседу по мерам личной безопасности и профилактики мошенничеств в сфере IT-технологий», - сообщили в региональном полицейском главке.

Принимаемые меры направлены на то, чтобы способствовать правовому просвещению молодежи и формированию законопослушной позиции.

«У нас за образовательными учреждениями закреплено два сотрудника. Они находятся на постоянной основе в образовательных учреждениях. У них есть уже помощники из числа студентов, которые учатся на специальности «Правоохранительная деятельность», - рассказала сотрудник по работе со СМИ УМВД по Магнитогорску Мария Морщакина.

«Мамы» для подростков работаю и в Челябинске.

«У нас за образовательными учреждениями закреплено шесть сотрудников. В своей деятельности стражи порядка организовывают взаимодействие с руководством образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности, представителями студенческого самоуправления, комендантами общежитий и иными сотрудниками, задействованными в организации учебного процесса и обеспечение защищенности обучающихся. Организовано сотрудничество с Челябинским госуниверситетом, ЧГАУ, ЮуРГУ, педуниверситетом», - рассказала сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Горшкова.

Участковые уполномоченные полиции регулярно посещают закрепленные за их территорией учебные заведения и студенческие общежития, проводить профилактическую работу и выявлять нарушителей законодательства с дальнейшим принятием к ним мер реагирования.

Студенческие инспекторы стали активными участниками проводимых педагогических советов, круглых столов и правовых уроков с учащимися. В рамках своей компетенции они оказывают преподавательскому коллективу организационно-методическую и правовую помощь в вопросах предупреждения правонарушений среди студентов.