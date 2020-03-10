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В Челябинске ищут место для строительства приюта для животных

Общество
Сегодня, 16:12
Автор: 
Инна Шемаева

Министерство сельского хозяйства Челябинской области ищет место для строительства приюта для бездомных животных в Челябинске. А городские власти на этой неделе планируют объявить аукцион по выбору подрядчика для их отлова.

О том, что аукцион по выбору подрядчика для отлова бездомных животных будет объявлен на этой неделе, заместитель главы Челябинска Александр Астахов сообщил сегодня, 10 марта, после традиционного аппаратного совещания. Сейчас специалисты министерства сельского хозяйства региона совместно с управлением экологии Челябинску ведут работу.

«Нами направлены в управление муниципальных закупок две заявки на два аукциона – по отлову и по содержанию бездомных животных. Мы их разместим на этой неделе. Параллельно идет поиск места для строительства самого приюта», - сказал Александр Астахов.

Кстати, в случае, если приют для животных будет находиться в черте города Челябинска, специалисты ОГБУ «Челябинская ветстанция» готовы бесплатно выезжать туда и проводить все процедуры по вакцинации, ставить соответствующие отметки в ветеринарные паспорта животных.

Уже сейчас ОГБУ «Челябинская ветстанция» предлагает всем, кто занимается спасением бездомных животных, комплекс мер поддержки. Об этом говорится в группе «Объединение неравнодушных - помогаем животным».

Зооволонтеры и представители приютов могут приобрести вакцину «Мультикан-6» (против чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного, коронавирусного энтеритов и лептоспироза собак) по закупочной цене - 109 рублей за дозу, бесплатно привить четвероногих подопечных от бешенства (вакцина производства Щелково), а также поставить им чипы с введением сведений в базу данных всего за 200 рублей.

Автор: 
Инна Шемаева
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приют для животных
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