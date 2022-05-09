09.05.2022
В Челябинске изменен маршрут движения автобусов в сторону Героев Танкограда
09.05.2022
Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик
08.05.2022
Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник
08.05.2022
Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков
08.05.2022
По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела
08.05.2022
В Магнитогорске зажгут свечи Победы
В Челябинске изменен маршрут движения автобусов в сторону Героев Танкограда
Челябинск отмечает Великую Победу
09.05.2022
Праздничная афиша на День Победы в Челябинске и Магнитогорске
06.05.2022
Юные челябинцы заступили на почетную Вахту памяти у Вечного огня
05.05.2022
Ремонта центральной трибуны памятника Ленину в Челябинске в этом мае не будет
04.05.2022
Газ для Вечных огней и Огней памяти будет бесплатным
04.05.2022