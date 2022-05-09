В Челябинске изменен маршрут движения автобусов в сторону Героев Танкограда

В Челябинске изменен маршрут движения автобусов №8, 9, 25с, 34, 45.

Как сообщает сегодня, девятого мая, телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе на Горького - проспекте Победы.

Автобусы №8, 9, 25с, 34, 45 при движении в сторону Героев Танкограда следуют так: Артиллерийская - Механическая - Горького, далее - по маршруту (до завершения работ).

В сторону Российской – движение без изменений.