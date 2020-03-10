В Челябинске к 75-летию Победы украсят общественный транспорт

В Челябинске в рамках подготовки города к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне украсят общественный транспорт. На дороги города выйдет 78 единиц брендированной техники.

О подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне речь шла сегодня, десятого марта, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска

«У нас запланировано брендирование общественного транспорта. Тематическое оформление, посвященное 75-летию победы в Великой Отечественной войне появится на 33-х автобусах, 30-ти трамваях и 15-ти троллейбусах. Всего по дорогам города будет ездить 78 единиц брендированного общественного транспорта», - сообщил заместитель главы города по городской среде Александр Егоров.

Кроме того, будут украшены здания в городе. Список зданий, на которых появится праздничная подсветка, формируется.