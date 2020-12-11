В Челябинске кризисный центр проведет акцию против домашнего насилия

В Челябинске комитет социальной политики и городской кризисный центр проведут акцию против домашнего насилия.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, акция «Челябинск против насилия» пройдет с 18-го по 24-е декабря с целью повышения престижа семейных ценностей, привлечения внимания к проблеме домашнего насилия, профилактики жестокого обращения в семье.
Все желающие могут принять участие в интернет-флешмобе «В доме семья и любовь». Для этого необходимо опубликовать на своей открытой странице в социальной сети ВКонтакте фото семейного досуга с хештегами акции: #74противнасилия, #вдомесемьяилюбовь, #кризисныйцентр74.
Также в ходе акции состоится онлайн-опрос «Какие действия предпримите, если узнаете, что знакомые, родные подвергаются домашнему насилию (сексуальному, экономическому, психологическому, физическому)?» на официальном сайте и в группе кризисного центра в Контакте.
Там же можно ознакомиться с профессиональными статьями специалистов центра.
Напомним, для челябинцев доступны бесплатные «горячие линии» психологической помощи (круглосуточно):
- детский телефон доверия: 8-800-2000-122;
- телефон доверия для взрослых: 8 (351) 735-51-61;
- бесплатная горячая линия социально-правовой помощи юриста: 8 (351) 735-02-18;
- служба экстренного реагирования (круглосуточно): 8 (351) 735-51-53.