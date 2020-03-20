В Челябинске ликвидировали "противопешеходный ров" у перекрества Свердловского проспекта с улицей Братьев Кашириных, полностью перекрывавший единственный тротуар вдоль Свердловского по правой стороне моста через Миасс.

Гигантская яма изрядно осложняла жизнь горожан - на протяжении продолжительного времени. О том, что с траншеей наконец разобрались, сегодня, 20-го марта, в своем Телеграм-канале написал заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, узнавший о существовании данной проблемы еще в 2019-м году благодаря снимку Макисма Констандова.

"Очень удивился, когда увидел эту яму в том же состоянии спустя полгода", - рассказал Александр Егоров.

Чиновник сразу же поручил управлению благоустройства и административно-технической инспекции горда разобраться с проблемой. Подрядчик нашелся быстро - ОАО "Спецстройэнерго", засыпавший яму землей и "закидавший" ее сверху плиткой.

"Так себе вариант, заставили исправлять", - отметил ответственный за городскую среду южноуральской столицы.

По словам Александра Егорова, подрядная организация, оборудовавшая настил, будет оштрафована за нарушения, допущенные при производстве земляных работ.

Покрытие окончательно восстановят с наступлением теплой погоды, пообещал чиновник.

Александр Егоров поблагодарил нового начальника управления благоустройства Челябинска Антона Алексеева и его сотрудников за слаженную работу.

Фото из Телеграм-канала Александра Егорова