В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов

В День народного единства, который совпадает с Днем празднования Казанской иконы Божией Матери и отмечается четвертого ноября в Челябинске, Магнитогорске и Троицке состоялись общегородской молебен и Крестный ход в защиту воинства и народа.

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, утром во всех храмах Челябинска прошла Литургия. Митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершил Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Затем духовенство и прихожане отправились к кафедральному собору Рождества Христова, который возводится на улице Салавата Юлаева.

Общегородской молебен начался в полдень на площади у стен собора. Богослужение возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Во время богослужения беспрерывно шел густой мокрый снег.

«С молитвой Царице Небесной люди шли освобождать свое Отечество, – сказал в проповеди перед молебном митрополит Алексий. – Наша Родина всегда живет очень непросто. И сейчас мы с вами переживаем тоже не самые простые времена. И конечно же, эти времена напоминают нам о том, что мы должны объединиться. Как объединились в свое время люди во главе с Мининым и Пожарским, которые шли освобождать Москву, как объединились люди во время Отечественной войны 1812 года, как наш народ встал в единении во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Митрополит призвал: «Давайте вознесем крепкую молитву Царице Небесной и попросим ее о том, чтобы она хранила Россию, наше Отечество. Чтобы она хранила наших воинов, которые сейчас отстаивают правду Божию на полях сражений. Чтобы нас всех умудрила и объединила, чтобы мы все делали для того, чтобы Россия была великой, славной и несла правду всему миру».

Духовенство совершило молебен перед Казанской иконой Божией Матери. Звучали прошения о ниспослании помощи Божией российскому воинству, властям и народу. Священнослужители вознесли молитву о здравии президента России и губернатора региона.

Секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков в слове, обращенном к собравшимся на молебен, напомнил об истории второго ополчения во главе с Мининым и Пожарским - в 1612 году ополчение шло освобождать Москву с Казанской иконой Божией Матери как со знаменем Победы.

Митрополит Алексий, обращаясь к участникам молебна, отметил, что сегодня был совершен общегородской молебен, который продемонстрировал наше единство.

Отец Игорь напомнил слова великого русского генералиссимуса Александра Суворов: Бог нас водит, Он наш генерал. И еще другие его слова: молитесь Пресвятой Богородице, Она охраняет наше Отечество. Господь дарует победу только чистым сердцем, и если мы будем помнить это, победа будет за нами, сказал священник, сообщили в пресс-службе Свято-Симеоновского кафедрального собора.

После совершения молебна митрополит Алексий прочитал Молитву о единстве Святой Руси; также были вознесены молитвы ко Пресвятой Богородице и пропето величание Её иконе Казанской.

После молебна митрополит Алексий сердечно поблагодарил православных горожан, пришедших на общую молитву.

«Мы верим, что Господь услышал нашу молитву, потому что, по слову Спасителя, “где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них”, – сказал владыка. – Общими усилиями можно сделать многое. Наш город становится все краше, строится прекрасный новый кафедральный собор. Трагические события способствуют нашему единению. В храмах молятся об Отечестве, о помощи нашим воинам. Мы верим, что при такой общей поддержке победа будет за нами».

Правящий архиерей еще раз поздравил собравшихся с праздником и пожелал, чтобы молитвенная помощь Царицы Небесной сопутствовала верующим на всех жизненных путях.

В Магнитогорске четвертого ноября состоялся общегородской Крестный ход в поддержку российских воинов. Мероприятие прошло по благословению епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Преосвященнейшего Зосимы,

Крестный ход начался после Божественной литургии. В праздничном шествии, которое было призвано сплотить горожан, приняли участие прихожане городских храмов, ветераны боевых действий, представители общественных, спортивных и военно-патриотических организации.

Верующие прошли маршрутом от Кафедрального собора Вознесения Христова по улицам Вознесенская, Советской Армии, проспекту Карла Маркса и улице Комсомольская.

Завершился Крестный ход в храме в честь святителя Спиридона Тримифунтского молебным пением о русском воинстве.

В Троицке после Божественной литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе также прошел крестный ход, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства.

Как сообщили в Троицкой епархии, верующие прошли с молитвой о мире, о России и защитниках нашей страны от Свято-Троицкого кафедрального собора до площади «Торговые ряды», где на сцене священнослужители отслужили торжественный молебен. Песнопения молебна исполнял хор Свято-Троицкого кафедрального собора под управлением регента Юлии Макашовой.

Мероприятие продолжилось выступлением на сцене творческих коллективов города. Участники пели о нашей Родине, о процветании России, а потом предложили всем зрителям взяться за руки и встать в круг. На площади работали выставки традиционного быта и ремесел, мастер-классы по народным промыслам.