21.09.2023
В Челябинске на девять часов ограничат движение на ж/д переезде
21.09.2023
МЧС: Завершены поисковые работы и разбор завалов в доме, где был взрыв газа
21.09.2023
Мэрия убедилась лично: перебои в работе автобусов в Чурилово - есть
21.09.2023
ПО «Маяк» блестяще провел учения по ликвидации условных последствий ЧС с радиоактивными материалами
20.09.2023
В Челябинске задержан сотрудник регионального управления Госстройнадзора
20.09.2023
На обучение к кинологам ГУФСИН Челябинской области поступили шесть четвероногих новобранцев
В Челябинске на девять часов ограничат движение на ж/д переезде
20.09.2023
В Челябинской области на пять часов перекроют движение на М-5
06.09.2023
В Ашинском районе седьмого сентября ограничат движение на трассе М-5
01.09.2023
На челябинских улицах продлили ограничения движения
22.08.2023
В Челябинске закроют движения на съезде с Свердловского тракта
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023