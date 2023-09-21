В Челябинске на девять часов ограничат движение на ж/д переезде

В пятницу, 22 сентября, на девять часов ограничат движение автомобильного транспорта на железнодорожном переезде в связи с проведением аварийных работ, сообщили в городской администрации.

«22 сентября с 9 до 18 часов в связи с проведением аварийных работ на железнодорожном переезде "п. Восточный 34 км" (проезд к улице Енисейской) будет ограничено движение автотранспорта по одной полосе», - предупредили в мэрии.

Объехать этот участок можно будет по Копейскому шоссе, улицам Енисейской, Рождественского, Ленина, Линейной.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.