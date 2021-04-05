В Челябинске на федеральные средства отремонтируют два объекта культуры

В Челябинске в текущем году в рамках национального проекта отремонтируют детскую школу искусств №12 и детскую художественную школу искусств.

Об объектах, включенных в нацпроект на 2021-й год, рассказал заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, аукционы по обоим учреждениям проведены, контракты (общей стоимостью шесть миллионов 713 тысяч рублей) заключены.

«Также в рамках нацпроекта «Культура» в Челябинске предполагается оснащение детских музыкальных, художественных, хореографических школ на сумму 33 миллиона 790 тысяч рублей. На сегодняшний день все аукционы отыграны, контракты заключены в стопроцентном объеме. Планируем поставку оборудования», - сообщил Сергей Авдеев.