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В Челябинске на Кировке раздадут памятку «10 шагов против рака»

В Челябинске на Кировке раздадут памятку «10 шагов против рака»

В четверг, в день борьбы с раком, на пешеходной части улицы Кирова пройдет акция «Стоп-рак». Там жителям Челябинска раздадут памятки «10 шагов против рака», сообщили в благотворительном движении помощи онкобольным детям «Искорка».

А движение помощи онкобольным детям «Искорка» раздадут брошюры «Скажи раку: стоп». В буклетах рассказывается о том, как своевременно обнаружить онкозаболевание. Соответствующую информацию расскажут и в пятницу, пятого февраля в ТРК «Алмаз».

10 февраля в поселке Тимирязевский Чебаркульского района пройдет акция «Стоп, рак!». На следующий день аналогичную акцию планируют провести в поселке Старокомышинск в Копейске. Там желающие смогут измерить артериальное давление, уровень сахара и холестерина в крови, измерить рост, вес и определить индекс массы тела.

Курильщики могут пройти обследование на приборе «Смокелайзер» для определения отравления карбоксигемоглобином. А также с помощью прибора «Спироспектр» определить жизненную емкость легких. «Кардиовизор» поможет измерить внутриглазное давление.

Жители Старокомышинска также могут пройти опрос, с помощью которого можно узнать об индивидуальных факторах риска возникновения рака. Анкетирование проводится здесь.

«Мы каждый год проводим такие мероприятия. И убеждаемся, что наибольшая потребность в информации о медицинской профилактике есть в малых населенных пунктах, где у людей нет возможности посещать подобные акции, к которым в крупных городах уже привыкли», - сказала руководитель «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.