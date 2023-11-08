В Челябинске ограничили движение транспорта по улице Энгельса

В Челябинске на неделю, с седьмого по 14 ноября, ограничили движение транспорта по улице Энгельса.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, речь идет об участке в районе дома №59, где транспорт временно не сможет передвигаться по крайней правой полосе.

Ограничение движения на Энгельса связано с проведением работ на инженерных коммуникациях, уточнили в администрации города.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.