08.11.2023
В Челябинске ограничили движение транспорта по улице Энгельса
07.11.2023
Челябинцы завоевали 17 наград Кубка России по плаванию для спортсменов с ПОДА
07.11.2023
«Хутор, престиж и котик»: НХТ приглашает челябинцев на премьеру спектакля о молодых и для молодых
07.11.2023
Задержан убийца женщины, чьи обугленные останки нашли на деревенском кладбище
07.11.2023
Главный инженер МУП «СОД» Челябинска останется под стражей до 17 января
07.11.2023
Ленинцы радуются «зеленым переменам» в жизни любимой «Плодушки»
В Челябинске ограничили движение транспорта по улице Энгельса
25.10.2023
В Челябинской области 26 октября на пять часов ограничат движение на М-5
04.09.2023
На улице Цвиллинга в Челябинске продлили ограничение движения
28.08.2023
На улице Свободы в Челябинске на месяц ограничат движение транспорта
05.07.2023
Шестого июля в Ашинском районе вновь ограничат движение на трассе М-5
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023
Торговый дом ММК отметил 15-й день рождения
07.11.2023
Южноуральцы увидели зрелищные полярные сияния
06.11.2023
Губернатор и митрополит поздравили южноуральцев с Днем народного единства
04.11.2023
В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута
03.11.2023