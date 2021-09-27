В Челябинске на оживленном участке дороги знак «Дети» оказался скрыт в кустах

В Челябинске на оживленном участке дороги по улице Российской, между остановками «Нагорная» и «Бассейн», знак «Дети» оказался скрыт в кустах.

На данное обстоятельство обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта, констатировав, что здесь давно не проводилась обрезка растений.

В итоге ветки практически полностью перекрыли тротуар, заслонив и дорожный знак «Дети», предупреждающий водителей о том, что здесь нужно снижать скорость и быть внимательнее.

«С учетом того, что на данном участке имеются большие проблемы с освещением, а темнеет сейчас рано, юные спортсмены, идущие с вечерних тренировок, рискуют здоровьем и жизнью», - отметили общественники.

Активисты ОНФ обратились к главе Челябинска Наталье Котовой с просьбой решить проблему - обрезать кустарник и освободить тротуар для свободного движения пешеходов.