В Челябинске на улице Куйбышева приступили к укладке асфальта

В Челябинске на коллекторе у дома №7 на улице Куйбышева, где провалился асфальт, завершили все земляные работы.

Как сообщили в администрации Челябинска, подрядчики приступают к восстановлению нарушенного благоустройства, в том числе и укладке асфальта.

Напомним, в начале апреля в районе дома №7 на улице Куйбышева образовался огромный провал из-за разрушения железобетонного коллектора канализации диаметром 900 миллиметров. Из-за ЧП пришлось ограничить движение транспорта. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в середине апреля оценил ход работ и заверил жителей, что дому ничего не угрожает.