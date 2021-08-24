В Челябинске на улице Свободы обнаружено каменное мощение начала прошлого столетия

В Челябинске на улице Свободы во время работ по благоустройству пешеходной зоны на гостевом маршруте обнаружено каменное мощение начала прошлого столетия, обладающее признаками объекта культурного наследия.

Сотрудники государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области выдали заказчику благоустройства участка Свободы от проспекта Ленина до Тимирязева – комитету дорожного хозяйства Челябинска – предписание о приостановке строительных и земляных работ на территории проезда между домами № 72 и № 74 по улице Свободы.

Как пояснили в комитете охраны ОКН региона, дальнейшее проведение работ ставит под угрозу сохранность старинного каменного покрытия, обладающего признаками объекта культурного наследия.

Работы приостановлены до определения комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области историко-культурной ценности обнаруженного мощения.