В Челябинске на выходные закроют движение троллейбусов до парка Гагарина

В Челябинске в предстоящие выходные дни - с 27 мая до пяти утра 29 мая - закроют движение троллейбусов по проспекту Ленина, на участке от Свердловского проспекта до кольца «Парк Гагарина».

Данная мера связана с модернизацией контактной сети. Соответственно, троллейбусы №10, №14, №17 и №19 временно изменят свои маршруты.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», троллейбусы в субботу и воскресенье будут ходить по следующим маршрутам: №10 – «Солнечный берег – Свободы - Тимирязева - площадь Революции - Солнечный берег»; №14 - ЧМК - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных (в оба направления); №17 - Молдавская - Комсомольский проспект - Свердловский проспект - Труда - Братьев Кашириных – Молодогвардейцев - Молдавская; №19 - Первоозерный - Свободы - Тимирязева - площадь Революции - Первоозерный.

Жителям Челябинска рекомендуют пользоваться автобусами №2, №4, №51, №64, №71, №483. Для экономии - использовать месячный безлимитный проездной стоимостью 1100 рублей или единый пересадочный билет стоимостью 25 рублей по транспортной карте.