В Челябинске началась выдача путевок в детские загородные лагеря

В Челябинске началась выдача путевок в летние загородные лагеря детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, которые находятся на обеспечении государства.

В первую смену, после пятого июня, оздоровительные учреждения региона примут 895 юных челябинцев вышеназванной категории.

Такую цифру сегодня, 29 мая, на аппаратном совещании в мэрии озвучил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, на этой неделе в столице Южного Урала начинают работы городские лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на 158-ми площадках при школах Челябинска и на базе двух учреждений дополнительного образования.

Также Сергей Авдеев анонсировал старт работы первого июня городского штаба «Трудовое лето» и торжественное открытие первой трудовой смены во Дворце детского творчества и сквере имени Колющенко. По его словам, церемония будет приурочена к 90-летию Челябинского тракторного завода, которое предприятие отметит в первый день лета.