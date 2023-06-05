В Челябинске начинается ремонт знаковых дорожных объектов

В Челябинске на этой неделе в рамках проекта «Дорожный рывок» стартует ремонт знаковых для города объектов: участка улицы Блюхера – от Салтыкова до Кузнецова; Новомеханической – от Каслинской до путепровода; Братьев Кашириных – от Северокрымской до Косарева.

О планах на текущую неделю сегодня, пятого июня, рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников. Он сообщил, что на этих объектах отремонтируют проезжую часть, тротуары, обновят придорожные газоны и нанесут разметку.

Также, по словам Николая Кожевникова, начинается замена дорожного покрытия на развязке по улице Братьев Кашириных - от Кирова до Российской с выходом на Труда. После окончания ремонта здесь нанесут разметку.

Председатель КДХ подчеркнул, что в часы пик дорожники стараются минимизировать ограничения движения по ремонтируемым объектам. При этом он отметил, что определенные неудобства челябинские водители испытывать все же будут – автомобилистов просят отнестись к ним с пониманием и ориентироваться на временные знаки организации дорожного движения.