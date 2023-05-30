30.05.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Новомеханическую от Каслинской до путепровода
30.05.2023
Возбуждено уголовное дело по факту атаки беспилотников по объектам в Москве и Подмосковье
30.05.2023
В 11 челябинских дворах полностью сформировали комфортную среду
30.05.2023
Еткуль стал площадкой для регионального форума «Благополучная семья»
30.05.2023
«Чурилово» вместо «Мехколонны»: в Челябинске переименовали конечную автобусную остановку
30.05.2023
ММК стал победителем областного конкурса «Меняющие мир» как лучший работодатель
В Челябинске отремонтируют улицу Новомеханическую от Каслинской до путепровода
30.05.2023
«Дорожный рывок» подарит Челябинску 850 тысяч квадратных метров нового асфальта
30.05.2023
В Челябинске отремонтируют улицу Братьев Кашириных
25.05.2023
В Чурилово отремонтируют перекресток на 1-й Эльтонской и Самохина
24.05.2023
В Челябинске отменили шестой троллейбус
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023