В Челябинске отремонтируют улицу Новомеханическую от Каслинской до путепровода

В Челябинске на этой неделе стартует ремонт улицы Новомеханической от Каслинской до путепровода через железнодорожные пути в районе станции «Электростанция» (ремонт самого путепровода уже закончен, он проводился в мае текущего года по проекту «Безопасные качественные дороги»).

Об этом накануне, 29 мая, сообщил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников. Ремонт данного объекта будет проводиться в рамках проекта «Дорожный рывок» за счет дотации из областного бюджета, выделенной губернатором Алексеем Текслером по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске».

Все работы подрядная организация должна будет выполнить до 20 августа текущего года. Начальная цена контракта составляла 40 миллионов 587 тысяч 793,09 рубля. Победитель аукциона выполнит ремонт за 25 миллионов 976 тысяч 187,25 рубля.

Отметим, участок Новомеханической от Каслинской до путепровода находится в Калининском районе Челябинска, его протяженность составляет тысячу 954 метра, общая площадь покрытия - 25 тысяч 640 квадратных метров. Здесь выявлены такие дефекты, как колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание покрытия, шелушение покрытия; повреждение бортовых камней, разрушение тротуаров, просадки.

Исполнителю контракта предстоит восстановление изношенных слоев дорожной одежды, дорожной разметки – термопластиком, ремонт тротуаров.

Ремонтные работы подрядчик будет осуществлять сначала на одной половине проезжей части, затем на другой, чтобы на Новомеханической было возможным движение транспорта.

Напомним, также на этой неделе в Челябинске стартует ремонт улицы Братьев Кашириных на участке от Северо-Крымской до Косарева.