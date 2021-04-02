В Челябинске начинаются работы по программе БКАД на Университетской набережной

В Челябинске завтра, третьего апреля, начинаются подготовительные работы по ремонту Университетской набережной. Об этом сообщает городской комитет дорожного хозяйства.

Работы на участке от улицы Чичерина до Молодогвардейцев будет проводить подрядная организация ООО «ДорстройГрупп» - в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, на другом участке Университетской набережной (в районе поселка Благодатово), который также ремонтировался по нацпроекту БКАД – в 2020-м, в феврале текущего года случилась просадка дорожного полотна. Общественники предположили, что виноват в этом подрядчик («Уралдорстрой»), некачественно выполнивший работы. Однако проверка показала, что ответственен за случившееся автомоечный комплекс - из-за произведенной им незаконной врезки в шламопровод вода попала в основание дорожной одежды, в результате чего Университетская набережная просела.

Интересно, что дефект дорожного полотна до сих пор не устранили. Движение на том участке по-прежнему ограничено (по одной полосе, в сторону северо-запада). В комитете дорожного хозяйства Челябинска заявили, что 16-го марта уведомили о случившемся руководство МУП ПОВВ, но реакции до сих пор не последовало.

Также в субботу, третьего апреля, в Челябинске начнется подготовка к ремонту (также по программе БКАД) участка Комсомольского проспекта от улицы Чайковского до Красного Урала.

Отметим, в этом году в столице Южного Урала в рамках «дорожного» нацпроекта будут отремонтированы два участка Комсомольского проспекта, два участка Университетской набережной, улицы Куйбышева, Черкасская, Каслинская, Салтыкова, Танкистов.

Участок дороги по улице Танкистов и участок Комсомольского проспекта от Свердловского проспекта до улицы Каслинской отремонтируют по программе БКАД дополнительно – благодаря выявленной экономии по итогам проведения конкурсных процедур.

В рамках нацпроекта также будет проведен капитальный ремонт автодороги к поселку Новосинеглазово и улицы Мраморной и построено четыре объекта: два участка улицы Татищева, участок улицы Конструктора Духова и участок улицы Наркома Малышева.