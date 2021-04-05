В Челябинске начнется ямочный ремонт

В Челябинске начнется ямочный ремонт. Так глава города отреагировала на многочисленные жалобы горожан.

Сегодня, пятого апреля, на традиционном аппаратном совещании в администрации глава города Наталья Котова потребовала, чтобы дорожники приступили к ямочному ремонту дорог.

«Жалоб от автовладельцев очень много. Приступайте к работе», - сказала Котова.

«Мы начнем работу на этой неделе. Массово. Мы ждали плюсовых температур», - сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

Напомним, челябинцы стали жаловаться на то, что вместе со снегом сошел и асфальт. На многих участках дорог образовались большие ямы. Спасет ли дороги города ямочный ремонт? Вопрос, скорее всего, к подрядчикам. Насколько качественный или некачественный материал при укладке дорог они используют, если через полгода вылезают вот такие проблемы. А контракты, я напомню, многомиллионные. Гарантия на дороги три года.