В Челябинске начнется ямочный ремонт

05.04.2021
В Челябинске увеличат проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте
05.04.2021
Число инфицированных ковидом в Челябинской области превысило 57 тысяч
05.04.2021
У южноуральцев пользуются популярностью пункты вакцинации от COVID-19 в ТРК
05.04.2021
Челябинская область получила уже более 168 тысяч доз вакцины от коронавируса
05.04.2021
КМЭЗ отгрузил заказчику первую партию уникальной медной фольги
05.04.2021
В челябинские квартиры стало поступать меньше тепла: не за горами завершение отопительного сезона
05.04.2021
Котова потребовала провести ревизию улично-дорожной сети
02.04.2021
В Челябинской области проведут ревизию отремонтированных дорог, жители уже дают советы
01.04.2021
Работы по реконструкции участка М-5 в Челябинской области будут ускорены
22.03.2021
В Челябинской области 40 километров федеральных дорог защитят слоями износа
Челябинск спасают от «наводнения»
02.04.2021
Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
02.04.2021
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021