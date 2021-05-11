В Челябинске начнут отключать горячую воду

С 25 мая в Челябинске начнутся централизованные гидравлические испытания. Горячую воду отключат в 1204 жилых многоквартирных домах, 69 детских садах, 67 учебных и 25 лечебных учреждениях во всех семи районах города.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения - две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Кроме того, в мае по отдельному графику гидравлические испытания пройдут и в домах, обслуживаемых локальными котельными. Обращаем внимание, что ООО «Мечел-Энерго», в связи с производственной необходимостью, перенесло срок проведения гидравлических испытаний потребителей поселка Каштак по улице Лазурной с 16 мая на 23 мая 2021.

Со списком адресов жилых домов и учреждений, которые останутся без горячей воды можно познакомиться здесь.