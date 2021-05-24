В Челябинске начнут отключать горячую воду

Завтра, 25 мая, в Челябинске начнутся централизованные гидравлические испытания. Горячую воду отключат в 1204 жилых многоквартирных домах, 69 детских садах, 67 учебных и 25 лечебных учреждениях во всех семи районах города.

Об этом сообщил сегодня, 24 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Это будет первый этап гидравлических испытаний. Он продлится до восьмого июня. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен», - сказал Александр Астахов.

В период подготовки к отопительному периоду 2021-2022 испытания будут проводиться в шесть этапов, каждый традиционно продлится две недели. Второй этап стартует 15 июня и закончится сезон всех опрессовок 25 августа.

Со списком адресов жилых домов и учреждений, которые останутся без горячей воды можно познакомиться здесь.