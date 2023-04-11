В Челябинске назвали стоимость праздничных салютов в Первомай и День Победы

В Челябинске на салюты первого и девятого мая потратят два миллиона 494 тысячи 987 рублей.

В этом году желающих получить контракт на проведение праздничных фейерверков в честь Первомая и 78-й годовщины Великой Победы оказалось немного: на участие в аукционе было подано лишь две заявки. Соответствующей требованиям комиссия признала только одну, вторая была отклонена по причине несоответствия участника закупки установленным требованиям.

Напомним, начальная цена аукциона составляла два с половиной миллиона рублей.

Праздничные салюты первого и девятого мая будут запускать на набережной Миасса в 22 часа. Продлятся фейерверки не меньше десяти минут.

Майские челябинские фейерверки будут панорамными, непрерывными, многоуровневым, с набором разнообразных пиротехнических эффектов. При запуске салютов исполнитель контракта обязан использовать сертифицированное пусковое оборудование.

В 2022 году начальная цена аналогичного контракта составляла четыре миллиона рублей (тогда речь велась о трех фейерверках – в Первомай, 9 Мая и в День города). На аукцион заявился один-единственный участник, признанный победителем. Праздничные салюты в честь Первомая, очередной годовщины Победы в Великой Отечественной войне и дня рождения Челябинска горожанам в прошлом году подарили за три миллиона 999 тысяч 987 рублей.