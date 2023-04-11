11.04.2023
Челябинск увидит «Шестиногое чудо» и узнает о сходстве насекомых с рыцарями
11.04.2023
Сотрудница аэропорта Магнитогорска похитили 11 миллионов рублей
11.04.2023
В Челябинске назвали стоимость праздничных салютов в Первомай и День Победы
11.04.2023
Челябинская «Гроза» пройдёт в Москве на сцене Малого театра
11.04.2023
Пруд «Девичьи слезы» в Челябинске – действительно слезы
11.04.2023
Телефонный звонок из космоса в Челябинск… любимой учительнице
В Челябинске назвали стоимость праздничных салютов в Первомай и День Победы
23.03.2023
Челябинск закупит ко Дню Победы десять тысяч Георгиевских лет
26.01.2023
Челябинск начал подготовку к празднованию Дня Победы
21.03.2022
Наталья Котова заявила, что к 9 Мая Челябинск обязательно должен стать чистым
03.03.2020
К юбилейному параду Победы в Челябинске установят дополнительные трибуны
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023
В Челябинске ради новой дороги по Агалакова снесут более полусотни деревьев
10.04.2023
В понедельник у православных началась Страстная седмица
10.04.2023
Они спасают наши жизни: в Челябинске прошел «День защиты людей»
09.04.2023
Девятого апреля у православных - Вербное воскресенье
08.04.2023