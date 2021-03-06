В Челябинске не прекращается работа по уборке снега и наледи

В Челябинске дорожники продолжают уборку дорог от снега и наледи. Дороги находятся в проезжем состоянии.
Как сообщают дорожники, сегодня, шестого марта, в городе работает 278 единицы техники. В уборке задействовано 233 дорожных рабочих.
Производится механизированная очистка дорожного покрытия, остановок общественного транспорта, тротуаров, прилотковой части, осуществляется вывоз снега, опасные участки обрабатываются противогололедным материалом.
Региональные дороги также находятся в проезжем состоянии. Этой ночью на областных дорогах работали 70 единиц техники - в основном они были сосредоточены в южных районах области.