В Челябинске обсудят экспертизу проекта охранных зон Дома Беляевского на улице Труда, 89 – жилое здание, построенное в конце 19-го века, является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Экспертиза, проводившаяся в период с первого декабря 2022-го по 18 января 2023 года, поступила в госкомитет охраны ОКН Челябинской области.

В данном случае, отмечают в комитете, зоны охраны необходимы для сохранения и воссоздания историко-культурной и градостроительной среды, ценного ландшафта, сохранения наиболее значимых в историческом, культурном и ландшафтном отношении особенностей этой территории.

Проектом предлагаются следующий охранная зона и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности.

Обсуждение экспертизы состоится до 20-го февраля.

Отметим, Дом Беляевского расположен в историческом центре Челябинска, на одной из старейших улиц города, главным протяженным фасадом выходит на улицу Труда и стоит на красной линии застройки улицы. Характеризуется как единичный объект культурного наследия, представляет ценность как отдельное здание. Участок, на котором находится объект культурного наследия, ограничен улицами Труда, Советской и Пушкина.

В госкомитете охраны ОКН Челябинской области напомнили, что история Дома Беляевского связана с историей развития индустрии пивоварения на рубеже 19 и 20 веков, а также с развитием в России и на Урале, в частности, среднего предпринимательства. Какое-то время дом принадлежал мещанину Антону Родионовичу Беляевскому – одному из самых богатых челябинцев того времени, владельцу пивзавода, построенного в 1880-х годах. В документах начала 20-го века в связи с этим предприятием упоминается имя австрийского подданного Карла Ивановича Венцеля, взявшего завод купца Беляевского в аренду.

Кроме того, в доме располагалась типография Бреслина, и этот факт связывает здание с историей развития печатного дела и оппозиционной журналистики на Южном Урале в предреволюционные годы.

В целом здание не потеряло свой аутентичный облик. Объект сохранил целостность и подлинность основных конструкций и композиционного решения. Дом построен в стиле «эклектика», преобладавшем в архитектуре Челябинска конца 19-го – начала 20-го века. Являясь частью исторической застройки дореволюционного периода улицы Труда, дом представляет собой характерный образец здания для своего исторического периода.

Летом 2022-го года в госкомитет поступил акт государственной историко-культурной экспертизы Дома Беляевского – эксперты рекомендовали включить здание в государственный реестр ОКН со статусом объект культурного наследия регионального значения с наименованием «Дом жилой А.Р. Беляевского».

В настоящее время в здании размещается штаб общественной организации «Культурный слой», которая координирует фестиваль восстановления исторической среды «Том Сойер Фест» в Челябинске.