В Челябинске оцифруют все общественные пространства

В Челябинске по инициативе губернатора Алексея Текслера создадут электронную карту города, где будут оцифрованы все общественные пространства. Каждый желающий в онлайн режиме сможет ознакомится с проектами благоустройства.

Вопросы благоустройства глава региона обсуждал с руководством Челябинска и представителями экспертного сообщества на совещании в резиденции.

Челябинцы смогут в онлайн режиме ознакомится с проектами благоустройства, обсудить их, высказать свои пожелания и проголосовать за какой-либо проект.

Как отметил губернатора, на сегодня в Челябинске нет общей концепции благоустройства, есть только отдельные проекты. По мнению Алексея Текслера, некоторые разработанные проекты, которые не продуманы, могут вызывать негативную эмоцию у горожан. «Нет идеи – лучше не смешить народ и не тратить денег», – подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер поддержал ряд инициатив, которые на совещании озвучили представители экспертного сообщества

В 2020 году начнется реализация проекта по созданию пешеходного туристического маршрута по центру Челябинска. Губернатор подержал предложение по благоустройству и созданию современного облика промышленных зон.