В Челябинске ограничат движение на одном перекрестке из-за ремонта дорог

Сегодня, 16 июля, в Челябинске будут проведены аварийно-восстановительные работы на пересечении улицы Каслинской и проспекта Победы.

Как сообщает городской Комитет дорожного хозяйства, работы будут проводится по правой полосе улицы Каслинской по направлению в сторону улицы Братьев Кашириных.

В этом году ремонт осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Восстанавливать будут дороги от ул. Братьев Кашириных до ул. Новомеханической будет АО «УСТЭК», после чего подрядчик Комитета дорожного хозяйства приступит к обустройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Обращаем внимание водителей на ограничение движения на перекрестке.