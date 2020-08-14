В Челябинске ограничат движение по нескольким улицам в связи с работами на сетях водо- и теплоснабжения

В Челябинске с 15 августа до 30 сентября для проведения работ по строительству водовода будет прекращено движение транспорта в районе пересечения улицы Фестивальной и переулка Дачного.

Также с сегодняшнего дня, 14 августа, в районе дома №42 по улице Героев Танкограда ограничено движение транспорта в связи с реконструкцией теплотрассы.

Работы ведет подрядная организация ООО СК «Геострой».

В связи с работами по строительству наружного водоснабжения и водоотведения прекращено также движение транспорта в районе дома № 12 по улице Солнечной в Курчатовском районе. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, ограничение будет действовать до 20-00 21 августа.

На данном участке работы выполняет подрядная организация ООО «АлмазСК».

Кроме того, сегодня, 14 августа, с 20.00 будет прекращено движение транспорта в районе дома №65 по Комсомольскому проспекту. Ограничение связано с ремонтом участка тепловой сети и будет действовать до шести утра 17 августа.

Власти Челябинска просят водителей планировать маршруты заранее.