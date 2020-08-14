ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Вниманию водителей

В Челябинске ограничат движение по нескольким улицам в связи с работами на сетях водо- и теплоснабжения

Общество
Сегодня, 17:39
Размер текста

В Челябинске с 15 августа до 30 сентября для проведения работ по строительству водовода будет прекращено движение транспорта в районе пересечения улицы Фестивальной и переулка Дачного.

Также с сегодняшнего дня, 14 августа, в районе дома №42 по улице Героев Танкограда ограничено движение транспорта в связи с реконструкцией теплотрассы.

Работы ведет подрядная организация ООО СК «Геострой».

В связи с работами по строительству наружного водоснабжения и водоотведения прекращено также движение транспорта в районе дома № 12 по улице Солнечной в Курчатовском районе. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, ограничение будет действовать до 20-00 21 августа.

На данном участке работы выполняет подрядная организация ООО «АлмазСК».

Кроме того, сегодня, 14 августа, с 20.00 будет прекращено движение транспорта в районе дома №65 по Комсомольскому проспекту. Ограничение связано с ремонтом участка тепловой сети и будет действовать до шести утра 17 августа.

Власти Челябинска просят водителей планировать маршруты заранее.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 15:40
Челябинские археологи обнаружили уникальное погребение эпохи бронзы
Сегодня, 13:05
В Челябинской области «ковид» не повлиял на результаты ЕГЭ
Сегодня, 12:25
В Челябинской области торжественные линейки в День знаний пройдут без родителей
Сегодня, 12:07
Журналист «Урал-пресс-информа» в третий раз стала победителем всероссийского конкурса «Правда и справедливость»
Сегодня, 11:48
В Челябинской области зафиксировано 82 новых случая заражения ковидом
Сегодня, 11:46
В Челябинской области от коронавируса умерло четыре человека
Сегодня, 11:16
Каждый второй челябинец опасается делать прививку от коронавируса
Сегодня, 11:06
Санатории Челябинской области готовы принимать школьников на оздоровление круглый год
Сегодня, 00:34
Очередной жертвой коронавируса стала медсестра ЧОКБ
Вчера, 21:22
Алексей Текслер: Челябинская область должна получить вакцину от коронавируса как можно быстрее
Экономика
Сегодня, 11:12
Жители Челябинской области пожаловались в Контрольно-счетную палату на низкие зарплаты
Общество
Сегодня, 12:25
В Челябинской области торжественные линейки в День знаний пройдут без родителей
Новости
Сегодня, 17:59
Общество
Челябинцев приглашают к очередному соучастию в проектировании набережной Смолино
Сегодня, 17:20
Общество
Крутить педали без забот челябинцам поможет велобот
Сегодня, 16:10
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 15, 16 и 17 августа
Сегодня, 15:50
Культура
Медиаволонтеры вышли в оффлайн в Историческом музее
Сегодня, 15:32
Происшествия
Полицейские Челябинска прочитали морали и нотации «трудным» подросткам и их родителям
Материалы рубрики
Сегодня, 17:59
Общество
Челябинцев приглашают к очередному соучастию в проектировании набережной Смолино
Сегодня, 17:20
Общество
Крутить педали без забот челябинцам поможет велобот
Сегодня, 16:10
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 15, 16 и 17 августа
Сегодня, 13:05
Общество
В Челябинской области «ковид» не повлиял на результаты ЕГЭ
Сегодня, 11:06
Общество
Санатории Челябинской области готовы принимать школьников на оздоровление круглый год
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика