В Челябинске ограничат движение по улице Братской

В Челябинске с восьми утра пятого декабря ограничат движение по улице Братской, что связано со строительством сетей водоснабжения и водоотведения.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, движение в районе дома №3-А на Братской возобновится после восьми утра 14 января.

На время действия ограничений водителей просят учитывать их и планировать свой маршрут заранее.