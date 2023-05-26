В Челябинске ограничат движение транспорта по улице Обской

В Челябинске с 28 мая по первое июля будет ограничено движение транспорта в районе дома №5 по улице Обской.

Как отмечают в мэрии, ограничения связаны со строительством подземного газопровода, которые будет проводить ООО «ПКП «Скиф-Инвест».

Городские власти просят водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.