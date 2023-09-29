В Челябинске ограничили движение на Свердловском проспекте

В Челябинске до четвертого октября ограничили движение на Свердловском проспекте, в районе дома №26.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, движение закрыто по второй и третьей полосам при движении в сторону проспекту Победы.

Введена данная мера по причине работа на инженерных коммуникациях.

Городские власти просят водителей учитывать ограничения при планировании маршрута.