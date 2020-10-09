В Челябинске ОМОН Росгвардии с огнеметчиками-химиками провели совместные учения

В Челябинске состоялись совместные комплексные занятия с группой применения специальных средств ОМОН управления Росгвардии по Челябинской области и огнеметчиками-химиками групп специального назначения отдельного отряда специального назначения «Оберег».

На специализированном полигоне бойцы спецназа провели боевую стрельбу по поражению огневых точек противника в амбразуре сооружения из вооружения радиационной, химической и биологической защиты и отработали практику применения аэрозольных и специальных средств раздражающего действия.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области, в ходе занятия были использованы малогабаритные реактивные огнеметы МРО-А, гранатометы магазинные ГМ-94, ручные специальные гранатометы РГС-50М и карабинов КС-23.

По результатам полевого выхода руководители занятий высоко оценили уровень подготовки бойцов отряда, показавших хорошие показатели по стрельбе.