В Челябинске определен подрядчик, который спроектирует новый мост

Администрация Челябинска определила подрядчика, который спроектирует новый мост через реку Миасс. Информация об этом была опубликована вчера, 18 августа, на сайте госзакупок.

Проект разработает пермская проектно-строительная компания «КамаМост». За свою работу подрядчик получит 30 миллионов 650 тысяч рублей. Заказчиком выступает комитет дорожного хозяйства Челябинска.

Напомним, новый мост свяжет центр города с северо-западом и будет пролегать от улицы Краснознаменной до Энгельса.

При этом компания спроектирует не только сам мост, но и всю улицу от Братьев Кашириных до Труда: устройство тротуаров, велодорожки, наружное освещение, дождевую канализацию, элементы озеленения. Улице должны придать единый архитектурный облик с применением современных инновационных элементов благоустройства и обустройства.

Кроме того, «КамаМост» разработает полную схему организации дорожного движения транспорта и пешеходов, включая нанесение дорожной разметки и расстановку светофоров и дорожных знаков. Также мост будет доступен для маломобильных групп населения.

В соответствии с конкурсной документацией, подрядчик должен предоставить не менее двух вариантов проектных решений. Сам проект будет готов к марту 2023 года.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», мнения челябинцев по поводу необходимости строительства нового моста разделились. По словам главы города Натальи Котовой будущий мост должен будет снизить трафик в Центральной части Челябинска. Но не все горожане поддержали мэра. Многие челябинцы считают, что мост не сможет решить проблему пробок, а только усугубит ситуацию. Важнее же, по мнению скептически настроенных горожан, увеличить количество общественного транспорта.