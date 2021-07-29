В Челябинске построят новый мост через Миасс, мнения горожан разделились

Администрация города Челябинска планирует построить новый мост через Миасс. Он будет перебрасываться через реку со стороны Краснознаменной, уходить на Энгельса.

Об этом глава города Наталья Котова заявила еще 30 марта в рамках отчета перед депутатами гордумы. В социальных сетях среди челябинцев ведутся острые споры о необходимости возведения этого моста в 400 метрах от Свердловского.

По словам Натальи Котовой будущий мост должен будет снизить трафик в Центральной части города. Такое мнение резко раскритиковал в социальных сетях челябинский урбанист Лев Владов.

«Улучшение транспортной связности - это прекрасно, но есть дилемма: мост - это очень дорогая штука, и за стоимость его создания можно реконструировать десяток центральных улиц в городе, где «дорожная революция» уничтожила среду для жизни и бизнеса. Вопрос: кто проанализировал проблемы города и решил, что создание нового моста, который упирается в тупиковую улицу местного значения — это самая приоритетная городская задача, решение которой будет иметь наилучшие экономические последствия для города?», - задается вопросом Лев Владов.

В своей публикации он попросил челябинцев поделиться своим мнением в комментариях.

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Одни считают, что необходима новая автомобильная развязка, которая позволит связать район северо-запада Челябинска с центральной частью города.

«Как это зачем, я его уже давно жду! Этот мост обещали еще лет 10 назад. Объясняю, зачем он нужен, на картинке. Как вы понимаете я живу в красном круге», - делится своим мнением Евгений Малкин.

Также горожане считают, что мост поможет разгрузить движение и уменьшить пробки за счет перемещения части трафика.

«Часть трафика переместится на новый мост, что снимет транспортную нагрузку на мост на Свердловском проспекте. Ведь с северка будет проще попасть, например, в ЮУргУ по новому мосту, не въезжая в центр», - рассказывает пользователь соцсети Владимир И.

Другие считают, что мост не сможет решить проблему пробок, а только усугубит. Важнее увеличить количество общественного транспорта.

«Нагрузку на центр это только увеличит, по новому мосту будет больше машин ехать, чем раньше, в тот же самый центр, который больше не стал. Представьте, что у вас засор в ванной, а вы ставите ещё один кран», - пишет Слава Казанцев.

«Ничего он не разгрузит. Тем, кто едет по Свердловскому, мост на Энгельса не нужен. Те, кто едет на с-з, тем тем более мост по Энгельса не нужен, так как далее все в пробках стоит, и Труда лучший вариант из возможных. Надо покупать общественный транспорт и вводить выделенки. И вот это решит проблему», - считает Роберт Зонов.

Корреспондент «Урал-пресс-информ» связался с экспертом в области транспорта и инфраструктуры Яковом Гуревичем. По его мнению, строительство моста не является приоритетом для транспортной инфраструктуры Челябинска.

К тому же, по словам эксперта, прежде чем проектировать мост, необходимо провести расчеты, которые позволят узнать, снизит ли новая развязка автомобильный трафик или нет.

«Теоретически он может быть полезен, но он не является приоритетным объектом, к которому надо приступать сейчас. Тем более никто никаких расчетов не делал, а за проектирование взялись. В Челябинске ни один транспортный проект за последние 20 лет не имел никакого обоснования», - сказал Яков Гуревич.

Вопрос транспортной системы для жителей Челябинска является острым. Пост челябинского урбаниста набрал больше 300 комментариев в социальной сети ВКонтакте и почти столько же в Инстаграме. Также публикация набрала в сумме больше четырех тысяч лайков.