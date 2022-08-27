В Челябинске определили перевозчиков на пять автобусных маршрутов, аукционы продолжаются

В Челябинске вчера, 26-го августа, были определены перевозчики на пять автобусных маршрутов.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», маршруты №15 и №16 будет обслуживать ООО «Третий автобусный парк», №20 - ООО «Такси сервис», №130 - ООО «Кременкульское пассажирское АТП», №132 - ООО «Автотранс+».

Кроме того, в настоящее время идет прием заявок на участие в аукционах для обслуживания автобусных маршрутов №48 «Поселок Керамзавода – Теплотехнический институт», №208 «Поселок Полетаево – село Долгодеревенское», который станет первым внутримуниципальным маршрутом Сосновского района в Челябинской агломерации.