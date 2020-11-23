В Челябинской области – новый антирекорд по числу подтвержденных случаев ковида за сутки

В Челябинске от гриппа привили более 400 тысяч человек

В Челябинске от гриппа привили более 400 тысяч человек

В Челябинске от гриппа вакцинировали 408 тысяч жителей. Об этом рассказала начальник управления здравоохранения городской администрации Наталья Горлова сегодня, 23 ноября, на аппаратном совещании.

Наталья Горлова уточнила, что сейчас под медицинским наблюдением находятся более шести тысяч человек, три тысячи лечатся амбулаторно.

«Выписаны 7337 человек, - сообщила Горлова. - Все госпитальные базы работают в штатном режиме. В городе продолжается вакцинирование населения. В настоящий момент привито 83% жителей - 408 тысяч 100 человек».

Руководитель городского управления здравоохранения напомнила, что в выходные на домашних матчах «Трактора» прошла вакцинация всех желающих.

Сделать прививку от гриппа также можно в поликлиниках.