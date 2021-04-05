В Челябинске отключили светофоры на перекрестках

В Челябинске сегодня, пятого апреля, в 5.56 утра отключили светофор на пересечении улиц Новороссийская-Барбюса и Гагарина-Стахановцев.

Как сообщили в городском комитете дорожного хозяйства, отключение связано с аварией на электрических сетях.

Также в понедельник, в период с девяти утра до пяти вечера, в связи с работами на электросетях будет отключен светофор (два отключения по одному часу) на перекрестке Победы-Бажова-Танкистов.