30.05.2022
У детей из Еткульского района начинается лагерное лето
30.05.2022
У Коелгинской школы появился новый автобус
30.05.2022
В Челябинске откроется детский автогородок
30.05.2022
На автодороге М-5 столкнулись два большегруза
30.05.2022
Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту
30.05.2022
Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов
В Челябинске откроется детский автогородок
Испортив Комсомольский проспект, челябинские власти взялись за Цвиллинга
27.05.2022
Наталья Риккер: Джаз – это универсальный язык общения
26.05.2022
Апелляционный суд отказал челябинским экоактивистам в иске о стройке рядом с бором
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
25.05.2022
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022