В Челябинске откроется детский автогородок

В Челябинске на площади Революции первого июня откроется детский автомобильный городок. Школьникам будут объяснять правила дорожного движения, а полученные знания дети смогут применять на практике.

Об этом сегодня, 30 мая, в ходе аппаратного совещания в мэрии рассказал заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Автогородок простоит в центре Челябинска до конца лета, осенью его планируют установить возле Центра творчества в Тракторозаводском районе города.